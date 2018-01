Wordt Zeeland dé provincie op het gebied van wind- en getijdenenergie?

Opleiden in windenergie

Door de komst van meerdere windparken langs de Zeeuwse kust zullen er de komende jaren honderden banen bijkomen in de windsector. Vooral mbo-studenten zijn hard nodig om deze plekken te vullen. Scalda start daarom met het mbo Deltalab, studenten van alle opleidingen zullen de kans krijgen zich te specialiseren in windenergie.

De HZ University of Applied Sciences start met een flexibel onderzoekslab, waarbij studenten onderzoek zullen doen naar de moderne vormen van energie opwekken. Het onderzoek zal plaatsvinden op locatie in samenwerking met bedrijven uit de wind- en getijdensector.

Voor het onderhoud van windmolens op zee zijn in de toekomst vele handen nodig (foto: Omroep Zeeland)

Zeeland in stroomversnelling

Minister kamp stemde in juni vorig jaar in met het investeringsprogramma 'Zeeland in Stroomversnelling', een gevolg van het Rapport Balkenende. In totaal wordt 25 miljoen euro beschikbaar gesteld. In het rapport zijn vernieuwende vormen van energie opwekken specifiek genoemd, de Provincie Zeeland heeft daarom besloten dat een deel van het geld naar de onderwijsprojecten en naar het getijdencentrum gaat.

In april start bij de Spuisluis aan de Grevelingendam de bouw van het Getijden Technologiecentrum. Er komen verschillende testturbines en een kenniscentrum op het gebied van getijdenenergie. De bouw moet voor de start van het stormseizoen in oktober klaar zijn.

Animatievideo Tidal Technology Center Grevelingendam

Interview met Ferdinand Dees van het Getijden Technologiecentrum