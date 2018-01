Deel dit artikel:











Politie: brand in woning Geersdijk was aangestoken

In een woning aan de Barkey Wolfstraat in Geersdijk is gisteravond brand gesticht. De brand brak rond 22.25 uur uit. De bewoners konden zichzelf in veiligheid brengen. De brandweer heeft het vuur geblust.

Er is een ambulance ter plaatse gekomen voor twee mensen die rook hadden ingeademd. Ze zijn onderzocht door ambulancepersoneel maar hoefden niet mee naar het ziekenhuis. Onderzoek Na een sporenonderzoek en een buurtonderzoek gaat de politie uit van brandstichting. De politie is nog op zoek naar getuigen die meer informatie hebben over wat er is gebeurd. Politie onderzoekt woningbrand in Geersdijk (foto: HV Zeeland)