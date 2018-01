Herdenking: 65 jaar na de Watersnoodramp, in beeld en geluid

Omroep Zeeland herdenkt de Watersnoodramp van 1953 (foto: Omroep Zeeland)

In de nacht van woensdag 31 januari op donderdag 1 februari, de nacht van de ramp, zendt Omroep Zeeland doorlopend programma's uit over de ramp in 1953. Om 20.00 uur starten we met een live programma vanuit het Watersnoodmuseum en blikken we terug met ooggetuigen van toen en kijken voorzichtig in de toekomst. De uitzending wordt gepresenteerd door Mirjam van Wouwe en Martijn Katsman.

Nationale Herdenking Watersnoodramp

Op 1 februari wordt vanaf 10.30 uur live de Nationale Herdenking Watersnoodramp bij het Watersnoodmuseum in Ouwerkerk uitgezonden. Rondom de herdenking zijn er speciale uitzendingen van Trugkieke, De getuigen van 53 en van de serie Boven water.

Om 20.30 en 22.00 uur wordt de documentaire De Ramp van Koert Davidse vertoond. Naast de programmering rond de herdenking start op 24 januari de zesdelige serie Tranen op het Land over Zeeuwen die na 1953 een nieuw bestaan opgebouwd hebben in de Noordoostpolder.

In de sporen van de Watersnoodramp

Vanaf vrijdag 26 januari lopen verslaggevers Pim van den Berge en Mark Rijk van Omroep Zeeland in de sporen van de Watersnoodramp. Tijdens hun tocht gaan ze in gesprek met getuigen van de ramp. Hun verslag is te volgen via onze Facebookpagina en op radio en tv.

Op vrijdag 2 en zaterdag 10, 17 en 24 februari zendt Omroep Zeeland speciale afleveringen uit van het populaire programma Trugkieke. Deze extra afleveringen van Trugkieke gaan over de Watersnoodramp en de wederopbouw.

In het teken van 65 jaar Watersnoodramp

Op 1 februari staat ook de radio-uitzending compleet in het teken van 65 jaar Watersnoodramp. Tussen 6.00 en 19.00 uur zijn verschillende bijdragen van de Nationale Herdenking en van lokale herdenkingsbijeenkomsten.

De Nationale Herdenking vanuit Ouwerkerk is op 1 februari ook live te volgen via onze website. Ook de route die Pim en Mark afleggen is via de website en sociale media te volgen. Voor de volledige programmering kunt u kijken op omroepzeeland.nl/watersnoodramp.