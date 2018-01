Transportbedrijf: liever economische schade dan ongelukken

Uitgestelde opdrachten

Vandaag werd er al extra personeel ingehuurd om de uitgestelde ritten in te halen. Bijvoorbeeld alle containertransporten die het transportbedrijf al voor de storm had afgezegd. "We hebben onze klanten vooraf al laten weten dat donderdag niet zo'n goede dag was voor dit soort transporten. Dat bleek ook wel veel terminals dichtgingen omdat containerkranen niet draaiden vanwege de storm," vertelt Breure.

Van Keulen Transport besloot ook om zo weinig mogelijk de weg op te gaan met zeilenwagens. "Een lege zeilenwagen is toch een hele oppervlakte die blootgesteld wordt aan de storm en dat is een risico. Daarom hebben wij een chauffeur van een zeilenauto in de buurt van Rotterdam drie uur laten staan omdat het niet veilig was om te gaan rijden."

Het was een raar dagje gisteren. Niets liep zoals we verwachten terwijl we toch onze maatregelen genomen hadden."" Erik Breure, Van Keulen Transport

"Het was een raar dagje gisteren. Niets liep zoals we verwachten terwijl we toch onze maatregelen genomen hadden." (foto: Omroep Zeeland)

Over de filmpjes van de vele slingerende en gekantelde vrachtwagens van chauffeurs die niet zo voorzichtig waren is Breure minder hard dan premier Mark Rutte en minister van Infrastructuur en Waterstaat Cora van Nieuwenhuizen.

Volgens Rutte komt er mogelijk een vrachtwagenverbod bij een storm die de waarschuwing code rood veroorzaakt. En Van Nieuwenhuizen zei eerder vandaag dat deze vrachtwagenchauffeurs 'ongelooflijk dom' zijn bezig geweest.

'Te kort door de bocht'

"Dat vind ik te kort door de bocht", zegt Breure. "Die chauffeurs worden ook de weg maar opgestuurd door een werkgever of een opdrachtgever. Ze proberen hun werk zo goed mogelijk uit te voeren."

Alle maatregelen bij Van Keulen hebben ervoor gezorgd dat de materiële schade beperkt bleef en ook het personeel is ongedeerd gebleven. "Gelukkig maar. Als je de economische schade zou uitrekenen kom je misschien rond de 10.000 euro uit. Maar dat gaan wij niet doen. Wij gaan vooral keihard aan de slag om al het werk alsnog uit te voeren," besluit Breure.

Lees ook: