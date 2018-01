Twee keer zoveel bananen door de Vlissingse haven

Bananen bij Kloosterboer in Vlissingen-Oost (foto: Omroep Zeeland)

De toename komt door het besluit van bananenleverancier Chiquita om het transport vanuit Zuid-Amerika naar Vlissingen in eigen hand te nemen. Dat besluit levert Zeeland tegelijkertijd twee nieuwe containerdiensten op.

Koelcontainers

Naast de eigen vervoerslijn van Chiquita naar Vlissingen, worden de bananen er ook weer opgehaald. Zo gaat de Deense rederij Unifeeder de bananen in koelcontainers in twee diensten naar Oslo, Helsingborg en Helsinki vervoeren.

De toename in het vervoer van bananen betekent dat er per jaar 150 extra schepen de haven van Vlissingen binnenlopen: 50 van Chiquita zelf en 100 van Unifeeder. Dat betekent ook extra havengelden voor havenbedrijf North Sea Port. En bij Kloosterboer stijgt het aantal arbeidsplaatsen voor de bananentrafiek van 80 naar 100. Het gaat daarbij volgens het bedrijf vooral om inleenkrachten.

Economische mogelijkheden

Maar de gevolgen reiken verder, denkt Kloosterboer. De logistiek dienstverlener verwacht dat de bijna verdubbelde aanvoer én de nieuwe lijndienst van Unifeeder voor Zeeuwse bedrijven allerlei economische mogelijkheden opent.

Bananendozen op transport in containers (foto: ANP)

"Op de schepen van Unifeeder, de grootste in de Europese shortsea-markt, kan ook andere lading vanuit Vlissingen per container naar Scandinavië worden vervoerd", legt directeur Jack Kloosterboer uit. "Denk aan chemieproducten. Ook in de teruglading zie ik kansen, bijvoorbeeld houtpulp voor onze buurman Verbrugge Terminals."

Vliegwiel

Kloosterboer is dan ook ambitieus. "We willen dit gaan uitbouwen. De lijndienst van Unifeeder kan een vliegwiel zijn voor goederenvervoer tussen Zeeland en Noord-Europa. Het is een goedkoper manier om je goederen in Scandinavië af te leveren. De kunst is nu om ladingstromen aan elkaar te knopen."

Kloosterboer verwacht dat de lijndienst van Unifeeder ook het containervervoer in het havengebied van North Sea Port een flinke impuls geeft. Tussen de grootmachten Rotterdam en Antwerpen stelde het containervervoer van de fusiehaven tot nu toe nog niet zo veel voor.

Behoefte aan containerterminal

Maar door deze toename groeit volgens Kloosterboer de behoefte aan een kleine containerterminal. Het bedrijf heeft nu 6,5 hectare ingericht voor de afhandeling van containers en koelcontainers, maar volgens Kloosterboer is er straks eigenlijk 9 hectare nodig. "Vorig jaar hebben we 50.000 containers behandeld. Dat worden er nu 60.000."

Vlissingen is sinds 2015 de West-Europese aanvoerhaven voor bananen van het merk Chiquita. Kloosterboer, logistiek dienstverlener voor temperatuur gecontroleerde producten, doorbrak toen de Antwerpse hegemonie in de bananentrafiek. Na 33 jaar Antwerpen koos Chiquita voor Vlissingen.

Opnieuw verdubbeling

In 2016 verdubbelde de Amerikaanse bananengigant de aanvoer naar Vlissingen, toen Chiquita Bremerhaven als bananenhaven schrapte. Nu is er opnieuw sprake van bijna weer een verdubbeling. Dat komt omdat Chiquita het transport anders organiseert.

Voorheen werd het vervoer aan een rederij uitbesteed. Die nam in vijf diensten lading mee terug naar Zuid-Amerika. "Chiquita vond dat het er onvoldoende aan verdiende aan de teruglading. Besloten is om zelf met vier schepen wekelijks op Vlissingen te varen. Ze gaan leeg terug. Het worden echte fruitjagers", zegt Kloosterboer.

