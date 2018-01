Zorgen over aanpak van stroperij in gemeente Reimerswaal

Samen met groene BOA's op zoek naar stropers in de gemeente Reimerswaal (foto: Omroep Zeeland)

Na berichten dat de buitengewone opsporingsambtenaren (boa's) van de Regionale Uitvoeringsdienst (RUD) Zeeland niet meer 's avonds en 's nachts controleren op stroperij hadden de partijen al om opheldering gevraagd. Want stropers zijn vooral in het donker actief, maar dan wordt er dus niet gecontroleerd.

Veiligheid niet gegarandeerd

Die maatregel is genomen door de RUD Zeeland omdat de veiligheid van de boa's niet meer kon worden gegarandeerd door gewapende en agressieve stropers. Met name in de buitengebieden van de gemeente Reimerswaal wordt er veel gestroopt de laatste tijd.

Onder meer de landbouworganisatie ZLTO, het Zeeuws Particulier Grondbezit, de Nederlandse Organisatie voor Jacht en Grondbeheer, de Koninklijke Nederlandse Jagersvereniging, Natuurmonumenten en Het Zeeuwse Landschap stuurden een brandbrief hierover aan onder meer het dagelijks provinciebestuur.

Criminelen hebben vrij spel

Volgens de organisaties brengt het 's avonds en 's nachts binnenhouden van de BOA's een onwerkbare situatie met zich mee. Na 17.00 uur hebben de stropers en criminelen daardoor vrij spel, vinden ze.

De provincie is nu bezig met een een onderzoek naar de veiligheid van de BOA's en dat wordt binnenkort afgerond. Als de resultaten van dat onderzoek bekend zijn, komt er ook meer duidelijkheid over de inzet van de buitengewone opsporingsambetenaren van de RUD Zeeland, zegt het dagelijks provinciebestuur.

Besluit al in november genomen

De twee Reimerswaalse partijen willen nu van het dagelijks gemeentebestuur weten waarom de gemeenteraad niet eerder is geïnformeerd, aangezien het besluit van de RUD Zeeland om de boa's binnen te houden al in november genomen werd.

Ook willen ze weten wie er nu precies verantwoordelijk is voor het opsporen van stropers, omdat de wethouder en gedeputeerde elkaar daarin volgens de partijen tegenspreken. Volgens de gedeputeerde is dat een taak voor de politie, waarbij de RUD Zeeland alleen assisteert, terwijl de wethouder wel gezegd zou hebben dat de RUD Zeeland daarvoor verantwoordelijk is.

Boa's nu al bewapenen

Verder willen ze weten van het dagelijks gemeentebestuur welke stappen ondernomen kunnen worden om ervoor te zorgen dat criminelen geen vrij spel krijgen na zonsondergang. Zoals bijvoorbeeld nu al de boa's te bewapenen, in plaats van de resultaten van het onderzoek af te wachten.

