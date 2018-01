Westdorpe wil vijftigste verjaardag van brug groots vieren

De draaibrug tussen Sas van Gent en Westdorpe (foto: Jannet Willemsen uit Westdorpe)

De draaibrug over het Kanaal van Gent naar Terneuzen opende op 30 juli 1968. Het was toen de grootste draaibrug van Europa. Tijdens de openingshandeling trokken fanfares uit zowel Westdorpe als Sas van Gent over de brug. In het midden ontmoetten ze elkaar. Beide burgemeesters van de dorpen spraken van een historische en bijzondere gebeurtenis.

Opening draaibrug tussen Sas van en Gent en Westdorpe in de krant (foto: Krantenbank Zeeland)

Hoe het feest er precies uit moet gaan zien, weet de organisatie nog niet precies, maar er zijn wel plannen voor het herhalen van de openingshandeling.