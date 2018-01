Bram Houg niet door naar liveshows The Voice

Bram zong Castle On The Hill van Ed Sheeran, maar daarbij had hij het zichtbaar moeilijk met de eerste hoge tonen. "Het kan veel beter" zei hij zelf. Ook de coaches reageerden kritisch. "Je zat een beetje op slot", was de reactie van Waylon. De reactie van Ali B stemde nog hoopvol: "Dit kan gebeuren, ik kan me voorstellen dat je nog een kans krijgt."

Minder zuivere noten

Ook zijn eigen coach Sanne was gezien de minder zuivere noten aan het begin nog vrij positief. "Ik baalde als een stekker, want hier had ik niet op gerekend. Maar je vecht je erdoorheen en dat vind ik heel knap."

Bram Houg in The Voice of Holland (foto: Bram Houg)

Bram werd nog even op de reserveplaats gezet, waardoor hij nog kans had om terug te komen, maar even later moest hij die reserveplaats afstaan aan een andere kandidaat: Aïrto. Zelf reageerde Bram teleurgesteld. "Ik baal ontzettend, ik heb het echt verpest. Dat is vervelend, maar het is gebeurd."

In zijn auditie maakte Bram nog veel indruk met het nummer When We Were Young van Adele. De stoelen van alle vier de coaches draaiden. Hij koos, net als Isabel Provoost in het vorige seizoen, voor coach Sanne Hans.

Ook zijn Battle tegen teamgenote Silke met het nummer Wings van Birdy was van hoog niveau. Bram won, maar ook Silke kreeg een tweede kans in het team van Waylon.

De in Den Helder geboren Bram Houg groeide op in Goes. Hij deed muzikale ervaring op bij Kinderen voor Kinderen (2005), bij muziektheatergezelschap GOV en hij zong in de musical The Sound of Music. Na de afronding van zijn studie Ondernemerschap en Retailmanagement, vorig jaar in Breda, besloot hij zijn muzikale ambities nieuw leven in te blazen.

Tweede

In het vorige seizoen van The Voice werd Isabel Provoost uit Middelburg tweede. Eerdere Zeeuwse deelnemers waren Eva Auad en Nigel Brown in seizoen 1 (2010), en Marjon van Iwaarden en Annika Boxhoorn in seizoen 4 (2013).