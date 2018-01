Deel dit artikel:











Said Bouzambou schiet Groene Ster naar zege op WSV

Groene Ster blijft uitzicht houden op deelname aan de play-offs in de Eredivisie zaalvoetbal. De ploeg uit Vlissingen won de uitwedstrijd tegen WSV in Apeldoorn in een spannende slotfase met 5-6. Said Bouzambou was met vijf goals de belangrijkste man voor Groene Ster.

Groene Ster (foto: Paul ten Hacken) Met nog 1.09'op de klok keek Groene Ster nog tegen een 5-4 achterstand aan. Met twee goals schoot Said Bouzambou Groene Ster naar de overwinning. Hij maakte in totaal vijf treffers. Zijn broer Hoessein Bouzambou scoorde het andere doelpunt voor Groene Ster. Said Bouzambou is met 25 goals in dertien wedstrijden topscorer van de Eredivisie zaalvoetbal. Groene Ster staat vijfde en heeft twee punten achterstand op plek vier, die recht geeft op deelname aan de play-offs, waarin de landstitel op het spel staat.