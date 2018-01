Deel dit artikel:











Automobilist raakt van de weg

Een 23-jarige automobilist uit Wolphaartsdijk is gisteravond met zijn auto onderaan het talud van de rotonde bij de Zeelandhallen in Goes beland. Hij raakte daarbij niet gewond.

Automobilist belandt onderaan het talud (foto: HV Zeeland) Volgens de politie raakte de man door een nog onbekende oorzaak rond 20.30 uur de macht over het stuur kwijt op de Anthony Fokkerstraat. Een bergingsbedrijf heeft de auto terug op de weg gezet. Tijdens de berging werd het verkeer over één rijstrook geleid.