De Nooijer stunt met FC Dordrecht tegen koploper

Julius Bliek (links) in duel met Finn Stokkers van Fortuna Sittard (foto: Orange Pictures)

De goals van FC Dordrecht werden gemaakt door Jafar Arias (2x) en Robert Mutzers. Julius Bliek (foto) uit Burgh-Haamstede had opnieuw een basisplaats bij FC Dordrecht en speelde de hele wedstrijd mee.

Door de 3-0 zege staat De Nooijer met FC Dordrecht nu op de veertiende plaats in de Jupiler League. De nederlaag had niet veel gevolgen voor Fortuna Sittard. Ook concurrent NEC ging onderuit.

Andere Zeeuwen

Bij FC Oss, dat met 2-0 van Jong FC Utrecht won, viel Daan Klomp uit Wissenkerke net als vorige week in. Klomp (19) kwam in de slotfase in het veld voor Istvan Bakx uit Vlissingen.

Bij Jong PSV, dat met 2-3 van De Graafschap won, viel de uit Terneuzen afkomstige Karim Bannani in. Augustine Loof uit Koewacht speelde hele wedstrijd mee bij FC Eindhoven, dat met 4-1 onderuit ging tegen Telstar.

Helmond Sport, getraind door Roy Hendriksen uit Middelburg , ging met 1-4 onderuit tegen FC Volendam en blijft achttiende in de Jupiler League.