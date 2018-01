Deel dit artikel:











Vader van een wildplasser slaat agent

Een politieagent heeft afgelopen nacht in Goes klappen gekregen van een 47-jarige Belg uit Oostnieuwkerke. De man was woedend toen de politie zijn 15-jarige zoon aanhield na wildplassen in de Lombardstraat.

Politieauto (foto: oz) Agenten zagen de jongen rond 4 uur 's nachts wateren tegen een gevel. Toen ze hem wilden bekeuren bleek hij geen identiteitsbewijs bij zich te hebben. Met de aanhouding probeerden zich vervolgens heel wat mensen zich te bemoeien, volgens de politie 'op een vervelende manier'. De agenten besloten daarom de 15-jarige jongen mee te nemen naar het bureau. Zijn vader nam dat niet en haalde uit. Hij is daarop ook aangehouden, en zit voorlopig nog vast in een politiecel. De zoon is met twee bekeuringen (voor wildplassen en het niet kunnen tonen van een identiteitsbewijs) naar huis gestuurd. De agent die een flinke tik tegen zijn kaak kreeg heeft aangifte gedaan van mishandeling.