Van 't Westende snel klaar bij GP Tunis

Sam van 't Westende (foto: Orange Pictures)

Doordat Van 't Westende direct in de eerste ronde verloor, is het toernooi voorbij voor de Vlissinger. Khomula is geen onbekende tegenstander voor Van 't Westende. Bij het Europees kampioenschap in 2017 in Polen ging Van 't Westende ook in de eerste ronde onderuit tegen Khomula.

De Grand Prix in Tunis is het eerste toernooi van de IJF World Tour van 2018.