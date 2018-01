STEEN gaat in zee met Luc Audenaert

(foto: Omroep Zeeland)

Audenaert is geen onbekende voor STEEN. Hij speelde zelf voor de club in de B-junioren en zijn vader kwam jarenlang uit voor STEEN.

Audenaert was al eerder in Zeeuws-Vlaanderen actief bij HVV'24 in Hulst. Hij begint bij STEEN na dit seizoen. Hij is de opvolger van Carlo van Grimberghe, die de club zeven seizoenen onder zijn hoede had.