Dorpsplein Ossenisse wint Kern met Pit

Opening vernieuwd dorpshart Ossenisse (foto: www.ossenisse-zeedorp.nl)

Kern met Pit geeft mensen die hun buurt willen verbeteren, een jaar de tijd om dat doel te realiseren. Als dat plan goed wordt uitgevoerd, staat daar een bedrag van duizend euro tegenover. De cheques van 2017 werden vanmiddag uitgereikt in de bibliotheek in Middelburg. De extra prijs die Ossenisse krijgt, is een bedrag van 1500 euro.

De jury prijst het project in Ossenisse vooral, omdat het initiatief uit het dorp zelf kwam. De saamhorigheid in het dorp zorgde dat tientallen inwoners de handen uit de mouwen staken om het pleintje op te knappen. Ze werden daar bij gesteund door de gemeente Hulst in de vorm van bijvoorbeeld stenen en andere materialen.

Nieuwe projecten

Tijdens de uitreiking van de prijzen was er ook meteen de mogelijkheid om bij diverse fondsen geld los te peuteren voor nieuwe projecten. Iedereen met een goed idee mocht een pitch van een minuut houden om de fondsen te overtuigen. Wie dat lukte, krijgt een vervolggesprek met het fonds en de mogelijkheid zijn plannen verder uit te leggen.