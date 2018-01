Nieuwkomer Akindayini schiet Hoek naar zege

Hoek (foto: Omroep Zeeland)

Akindayini trainde afgelopen week mee en dat beviel zo goed dat Hoek gelijk tot actie overging. De overgang van de centrumspits, die de afgelopen maanden op het vierde niveau in Noorwegen speelde, werd snel beklonken. Ook de KNVB gaf toestemming voor de tussentijdse overgang.

Goed nieuws voor Hoek, dat na het afhaken van de geblesseerde Niek van Sprundel dringend behoefte had aan een spits. Akindayini kreeg van trainer Jannes Tant direct een basisplaats tegen AFC.

In de tweede helft liet Akindayini (22) zich gelden door een voorzet van Wilson bij de eerste paal binnen te schieten. Tot dan toe was er weinig gebeurd op het kunstgras in Hoek. De ploeg van Tant had het betere van het spel maar wist weinig kansen te creëren, net als AFC.

Daniël Akindayini (22) speelde in de jeugd voor Tottenham Hotspur en Brighton & Hove Albion. Ook kwam hij uit voor de amateurs van Margate (Eng). Recent speelde hij voor FC Gjøvik-Lyn in Noorwegen.



Hij kwam in contact met hoofdklasser Hoek door de Belgische spelersmakelaar Eric Tetaert, oud-trainer van de Zeeuws-Vlaamse club.

De meeste opwinding in het duel werd bewaard voor de slotfase, waarin Hoek de laatste vier minuten zonder keeper Jordi De Jonghe speelde. De Jonghe raakte geblesseerd en werd vervangen door tweede doelman Vin Vercouteren.

Zonder De Jonghe kreeg AFC nog een grote kans op de gelijkmaker, maar de kopbal belandde op de lat. Daarna kreeg Hoek-middenvelder Impens nog een grote kans op de 2-0 en ging een vrije trap van AFC over de goal van Vercouteren.

Hoek stijgt naar de vijfde plaats in de stand.

Scoreverloop

1-0 Akindayini (51)

Opstelling Hoek

De Jonghe (Vercouteren/86), Wilson, De Backer (Verbrugge/74), Van Den Bergh, Chergui, Vandepitte, Impens, Verwilligen, Leroy, Akindayini, Wijkhuijs (Vitukynas/54)