Oemoemenoe verliest ook tweede duel in kampioenspoule

Oemoemenoe heeft vanmiddag de tweede wedstrijd in de kampioenspoule van de Ereklasse met 3-38 verloren van DIOK uit Leiden. DIOK eindigde in de eerste competitiehelft als tweede en Oemoemenoe als vierde, maar DIOK bleek op Sportpark de Sprong in de provinciehoofdstad veel te sterk voor Oemoemenoe, dat desondanks op de vierde plaats genoteerd blijft staan in de stand.

Oemoemenoe voor de wedstrijd tegen DIOK (foto: Mirjam Wasterval) Al na een paar minuten spelen kwam DIOK op een 0-3 voorsprong. De bezoekers kregen daarna een penalty maar wisten die niet te benutten. Daarna tekende Gregory Bannister uit een penalty de 3-3 gelijkmaker aan. Dat was ook gelijk de enige score van de wedstrijd voor Oemoemenoe, want daarna begon DIOK afstand te nemen en kwam het eerst op 3-8 en daarna 3-10. Vervolgens vergrootte DIOK uit een try de voorsprong naar 3-17. Het werd voor rust zelfs nog 3-24 en dat was tevens de ruststand. Kort rust kon DIOK binnen een paar minuten verder uitlopen naar een 3-38 voorsprong. En met die stand geloofde DIOK het wel, want in de laatste 25 minuten van de wedstrijd werd er niet meer gescoord. Oemoemenoe staat nu met twee punten uit twee gespeelde wedstrijden op de vierde plaats in de kampioenspoule.