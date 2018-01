Deel dit artikel:











Uitslagen amateurvoetbal 20 januari

Voor Hoofdklasser Hoek is de winterstop weer voorbij. De ploeg van scheidend trainer Jannes Tant kreeg vanmiddag het Amsterdamse AFC op bezoek en won met 1-0 door een doelpunt van de nieuwe spits Daniël Akindayini. Door de overwinning klimt Hoek naar de vijfde plaats in de stand. Ook was er veel oefenvoetbal. De meest opvallende uitslag hierbij was de overwinning van Zeelandia Middelburg in het groen-witte onderonsje tegen Kloetinge.

(foto: Omroep Zeeland) Hoofdklasse A Een droomdebuut voor de nieuwe spits van Hoek. Daniël Akindayini maakt het enige doelpunt in het duel tegen AFC. De nieuwe stand in de Hoofdklasse A ziet er na vandaag zo uit. Lees ook: Nieuwkomer Akindayini schiet Hoek naar zege Oefenwedstrijden Veel clubs maakten gebruik van het laatste vrije weekend voor de hervatting van de competitie. RCS verslaat SSV'65 met 5-3 en Zeelandia Middelburg boekt een knappe overwinning op Kloetinge dat op Sportpark de Veerse Poort werd verslagen.