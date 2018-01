Tonny Mulder van Sportschool Geelhoed trekt geen lange neus. Hij en de sponsor van het eerste uur zijn zo trots "als een aap met zeven staarten" op het succes van het toernooi. Volgens Mulder doen er gemiddeld een kleine 200 jongeren mee aan het toernooi, maar deze keer zijn het er meer dan 300.

Het eerste Try-out toernooi was op 12 januari 2002. De zaal van Geelhoed is zelfs speciaal aangeschaft voor dit toernooi. Het doel is nog steeds hetzelfde: jongeren judowedstrijdjes laten ervaren zonder dat ze daar de provincie voor uit moeten.

Succesvol

Volgens Mulder is het toernooi inmiddels de meest succesvolle maandelijkse judocompetitie in Nederland. Ruim 3000 judoka's hebben de afgelopen jaren het try-out toernooi ervaren, waaronder de huidige Zeeuwse topper Sam van het Westende. Maar ook kinderen met visuele, auditieve, geestelijke of lichamelijke beperkingen kunnen meedoen aan het toernooi. "Dit is echt een toernooi voor iedereen."

De jubileumeditie van vandaag had ook wel iets weg van een reünie. En van alle kanten hoorde Mulder dat de bezoekers bij het volgende jubileumeditie weer komen. Aan Mulder zal het niet liggen. "Zolang ik blijf ademhalen en niet onder de zoden lig, gaan we daarvoor."