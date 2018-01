TOP verliest en haakt af in strijd om promotie

TOP en DSC maakten er een spannende eerste helft van, want vanaf het begin gaven beide ploegen elkaar weinig toe. De stand ging tot de rust redelijk gelijk op hoewel DSC met 12-14 voorsprong de kleedkamers in ging.

Kansloze missie

De tweede helft was een heel ander verhaal, want TOP kwam minder goed uit de startblokken. Binnen drie minuten scoorde DSC vier keer terwijl TOP niks terug kon doen. De Brabanders kwamen daardoor op een 12-18 voorsprong. Het lukte TOP niet meer om de achterstand goed te maken, DSC wist zelfs nog verder uit te lopen tot negen punten. Bij 16-25 was het dan ook duidelijk dat het een kansloze missie was voor de Walcherse ploeg. In de slotfase werd er nog wel over en weer gescoord, maar de wedstrijd was al beslist. TOP verliest met 24-32 en zakt naar de vijfde plaats in de stand.

Niet meer naar beneden kijken

Trainer Arco Goedkoop van TOP Arnemuiden was na afloop uiteraard teleurgesteld, maar niet zozeer omdat de achterstand op de koplopers groter is geworden. "Wij praten hier niet over aanhaken bij de koploper, maar we willen zo snel mogelijk niet meer naar beneden hoeven kijken", is Goedkoop duidelijk over het doel voor de rest van het seizoen.