Harri Kullas oppermachtig in finale Supercross Goes

Voorafgaand aan de finale moesten de deelnemers een zo snel mogelijke ronde rijden om te kijken wie de beste startpositie in mocht nemen. Die zogenaamde Superpole werd gewonnen door Kullas en de 25-jarige Fin maakte daar in de Superfinale optimaal gebruik van. Hij kende een vliegende start, nam direct afstand van de rest van het veld en zag de overwinning nimmer meer in gevaar komen. De strijd om plek twee was een stuk spannender en werd uitgevochten door de Fransen Richier en Maillard. Die laatste werd door velen gezien als favoriet voor de winst in deze editie van de Supercross, maar meer dan een derde plaats zat er voor hem niet in.

Harri Kullas op weg naar zijn eerste zege in de Supercross van Goes (foto: Omroep Zeeland)

Geen Zeeuw

In de finale van de internnationale klasse was er dit jaar geen Zeeuwse inbreng. Mark Boot (26) uit Burgh-Haamstede slaagde er de afgelopen jaren regelmatig in om zich naar een finaleplaats te rijden, maar dat lukte nu niet. Zowel in de serie als in de herkansing was Boot niet snel genoeg.

Debutant

Kullas maakte zijn debuut bij de Zeeuwse Supercross en had genoten. "Ik heb heel het weekend goed gereden en ook genoten van het publiek. Ik hoop er volgend jaar weer te zijn", aldus de winnaar.

SX1-klasse

In de SX1-klasse ging de overwinning naar de Brit Steve Bixby. Hij pakte al vroeg in de finale de leiding en stond die niet meer af. De Nederlander Brad Bijtjes uit Alkmaar werd knap tweede. Hij wist de Deen Rasmus Lynggaard achter zich te houden.

SX2-klasse

In de SX2-klasse ging de zege, na een spannende finale , naar Henk Pater uit Lunteren. Pater rukte vanaf positie drie op en greep halverwege de finale de koppositie om die niet meer af te staan. De tweede plaats was voor Patrick van Wilgenburg uit Kootwijk, die de Duitser Christoph Danz net voor wist te bleven. Een Zeeuwse hoofdrol zat er ook in deze finale niet in.

Ongeluk

De Supercross van 2018 verliep niet geheel zonder incidenten. Een Belgische crosser kwam op vrijdag hard te val en moest naar het ziekenhuis worden gebracht met letsel aan de rug. Daar is hij inmiddels geopereerd. Wat de crosser aan zijn val heeft overgehouden is bij de organisatie van de Supercross nog niet bekend.