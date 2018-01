Betalen met contant geld, je pinpas of...bitcoins?

Bitcoin is een nieuwe digitale munt. Je kunt ermee betalen of erin handelen, zoals aandelen. Als je ermee betaalt, dan betaal je via de computer rechtstreeks van persoon tot persoon. Een bank komt er dan niet aan te pas. "Het is een totaal nieuwe manier van betalen. Ik ben benieuwd of we er allemaal over enkele jaren mee betalen. Dat vind ik moeilijk te voorspellen", zegt café-eigenaar Koen Tesselaar. De munt wint aan bekendheid, maar toch blijft het voor veel mensen nog een vaag begrip.

Eigenaar Koen Tesselaar raakte geïnteresseerd in de bitcoin na het zien van een programma op televisie over de digitale munt. "Uiteindelijk ben ik een cursus gaan volgen om er meer van te snappen. Als je je er een beetje in verdiept, dan is het eigenlijk niet zo ingewikkeld meer. Maar ik snap het wel als mensen sceptisch zijn. Toch wil ik met mijn tijd mee. In Arnhem kun je er al op heel veel plekken mee betalen", zegt Tesselaar.



Voorlopig betaalt in zijn zaak in Vlissingen nog bijna niemand op deze nieuwe manier. "De transactiekosten die je moet betalen zijn erg hoog, zeker voor alleen een kopje koffie. Dat geldt in ieder geval voor bitcoins. Voor andere digitale munten is dat minder. Maar je merkt dat nog niet zo heel veel mensen ze hebben."

Er zijn nog veel meer digitale munten

Naast de bitcoin zijn er nog tientallen andere digitale munten (ook wel 'crypto currency') op de markt. De bitcoin is vooral de afgelopen maanden bekend geworden door de schommelingen in waarde van de digitale munt.

Het Sint Jacobscafé in Vlissingen accepteert bitcoins als betaalmiddel (foto: Omroep Zeeland)

De eigenaar van het café heeft inmiddels wel wat mensen enthousiast weten te maken. "We praten er vaak over in het café en als we dan wat dieper op de materie in gaan. Dan gaan er soms wel eens andere wenkbrauwen omhoog en vragen die mensen zich af waar we het over hebben", lacht Tesselaar.