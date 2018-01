Deel dit artikel:











Jongen (17) opgepakt voor laten zien taser

Een 17-jarige jongen uit Goes is opgepakt , omdat hij in een café een stroomstootwapen liet zien.

Taser (archief) (foto: Omroep Zeeland ) Afgelopen nacht zag een medewerker van de kroeg in Goes dat de jongen de taser uit zijn zak haalde en deze ook aanzette. De man heeft toen de politie gebeld. Agenten hielden de jongen aan wegens verboden wapenbezit. De jongen is overgebracht naar een politiecellencomplex en hij zit daar nog vast. Hij zal vandaag gehoord worden.