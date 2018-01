Aanhouding voor heling na onduidelijk verhaal

Politieauto (foto: oz)

Politieagenten zagen de man rond 1 uur 's nachts bij zijn brommer. Omdat hij de indruk gaf pech te hebben boden de agenten hun hulp aan. De man sloeg dit af.

De agenten hebben vervolgens de brommer nagekeken. Die bleek niet op naam van de man uit Stavenisse te staan. Hij was niet in staat de naam van de eigenaar te noemde en diste verschillende verhalen op over de herkomst van de brommer.

De inwoner van Stavenisse is als verdachte van heling meegenomen naar een politiecel. Hij heeft ook een proces-verbaal gekregen omdat de brommer niet verzekerd was.