Deel dit artikel:











Man uit Hoek vlucht en wordt in België opgepakt

Een 58-jarige man uit Hoek is de afgelopen nacht opgepakt na een achtervolging tot over de grens, bij Zelzate. De man had harddrugs en verboden wapens bij zich. Verder had hij zelf drugs gebruikt.

Politieauto (foto: Omroep Zeeland ) Rond middernacht zagen agenten het busje van de man rijden over de Westkade in Sas van Gent. Ze besloten het te controleren. Zij gaven een stopteken, maar de man, een bekende van de politie, reed door. Hij verhoogde zelfs zijn snelheid. Ook toen de agenten hun sirene aanzetten, bleef de man met hoge snelheid doorrijden. Hij reed van links naar rechts over de weg en ging midden op de weg rijden, zodat de agenten er niet langs konden. Richting België De agenten zagen dat de man de grens over wilde steken. Daarom waarschuwden ze alvast hun Belgische collega's. Op het moment dat de man de grens over reed, stopte hij. De Nederlandse agenten haalde hem uit zijn auto en sloegen hem in de boeien. Hun Belgische collega's brachten de man naar het politiebureau. Tegen de 58-jarige man uit Hoek worden verschillende processen-verbaal opgemaakt, zowel door de Belgische als de Nederlandse agenten. De man zit nog vast.