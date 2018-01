Van Drongelen krijgt nieuwe trainer bij Hamburger SV

Rick van Drongelen (foto: Orange Pictures)

Hamburger SV verloor gisteren op eigen veld met 0-2 van hekkensluiter 1.FC Köln en blijft daardoor in degradatiegevaar. De club staat op de voorlaatste plaats. Hamburger SV degradeerde nog nooit uit de Bundesliga in de clubgeschiedenis. De club heeft het ontslag van Gisdol zondagochtend bevestigd. Ook zijn assistenten Fröhling en Kaspari zijn op straat gezet. De laatste zege dateert van november.

Van Drongelen zat zaterdag de hele wedstrijd op de bank. De verdediger was de laatste wedstrijden al niet meer zeker van een basisplaats onder Gisdol. Van Drongelen kwam in zeven van de negentien competitiewedstrijden in actie.

Afgelopen zomer verkaste Van Drongelen, mede op voorspraak van Gisdol, van Sparta van Hamburger SV.