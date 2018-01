Harder dan ik hebben kan zeer waarschijnlijk in Van Dale

Volgens Den Boon wordt 'harder dan ik hebben kan' overal gebruikt en toegepast. In kranten, in gesprekken en in de literatuur. Bijvoorbeeld in een boek Linda Bruins Slot.

Den Boon heeft op Radio 5 een vaste rubriek waarin hij Nederlandse liedteksten ontleedt. Voorwaarde voor een plekje in het woordenboek is dat de uitdrukking of zinsnede zich na tien of vijftien jaar heeft bewezen en ontwikkeld in de Nederlandse taal. 'Harder dan ik hebben kan' van BLØF uit 1999 voldoet aan deze definitie, zegt Den Boon: "Ik ben daar nu serieus mee bezig", zegt hij.

'Eigen weg in de Nederlandse taal'

'Harder dan ik hebben kan' wordt nu ook gebruikt in contexten die niets meer met menselijke emoties of regen te maken hebben. "Er wordt bijvoorbeeld gesproken over geluiden die harder klinken dan iemand hebben kan. Of auto's of vliegtuigen die harder gaan dan mensen hebben kunnen. De uitdrukking vindt geheel los van het lied zelf zijn eigen weg in de Nederlandse taal."

Lees ook: