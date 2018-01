Karelse blijft trainer bij hoofdklasser Vlissingen

John Karelse (foto: Paul ten Hacken)

Karelse is momenteel aan zijn eerste seizoen aan de Irislaan bezig. Daarvoor was hij werkzaam bij GOES. Karelse combineert het trainerschap bij Vlissingen met zijn job als jeugdtrainer bij de JVOZ, ook in Vlissingen. Met JVOZ is hij nog in gesprek over contractverlenging.

John Karelse (17 mei 1970, Wemeldinge) stond vanaf het seizoen 1986/87 dertien seizoenen onder de lat bij NAC Breda. Ook kwam hij uit voor Newcastle United en AGOVV Apeldoorn. In 2003/04 zette hij een punt achter zijn carrière.



Na zijn actieve loopbaan was Karelse werkzaam als assistent- en hoofdtrainer bij NAC Breda. Na zijn ontslag in 2012 was hij niet meer werkzaam in het profvoetbal

