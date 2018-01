Gelijkspel bij Vlissingen tegen Baronie

VC Vlissingen (foto: Omroep Zeeland)

Het was een wedstrijd met weinig hoogtepunten. In de eerste helft werd een vrije trap van Bouzambou overgetikt door de keeper van Baronie en een afstandsschot van Schalkwijk ging over. Uit het niets kwam Baronie op 0-1, toen Eugenia na 33 minuten binnenschoot.

Na rust kwam Vlissingen op gelijke hoogte, ook door een afstandsschot. Eryürük scoorde. Vlissingen drong wel iets meer aan dan Baronie, maar ook in het tweede bedrijf was er weinig actie voor beide goals. In blessuretijd kreeg Vlissingen nog een kans op een treffer na een actie van Manuhuwa, maar zijn voorzet werd niet ingetikt.

Door het gelijkspel zakt Vlissingen van de zevende naar de achtste plek in de stand van de Hoofdklasse B. De achterstand op koploper OSS'20 is zeven punten (en OSS heeft een wedstrijd minder gespeeld.

Scoreverloop

0-1 Eugenia (33)

1-1 Eryürük (59)

Opstelling Vlissingen

Van Belzen, Renzo Roemeratoe, Milton Roemeratoe, Siereveld, Martien (Geerman/46), Eryürük, Weeda, Manuhuwa, Bouzambou (Jansen/73), Schalkwijk, Nyemb

