Piramides, salto’s en dans tijdens ZK Acro in Zierikzee

Acro is de verzamelnaam voor dans, turnen en acrobatiek. Het is een relatief nieuwe teamsport binnen de gymnastiek op een verende vierkante vloer. De oefeningen duren maximaal 2 minuten en 30 seconden. Bij Acro worden drie soorten oefeningen van elkaar onderscheiden: balansoefeningen, tempo-oefeningen en individuele elementen.

Acro wordt een Olympische Sport

Officieel zal Acro dit jaar voor het eerst een discipline zijn op de Youth Olympic Games in Argentinië in Buenos Aires. Ook staat de sport op de nominatielijst van de Olympische Spelen. Wereldwijd neemt het aantal toernooien toe en ook in Nederland is Acro een snelgroeiende sport.

De organisatie is dik tevreden. Kees Verkerke: "Geweldig om te zien, ook dat het aantal deelnemers zoveel hoger is dit jaar dan vorig jaar."

Aan de eerste editie deden zo'n 40 tot 45 teams mee, dit jaar zijn het 70 teams.