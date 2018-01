Verhulst even terug in zijn vertrouwde Goes

Het was in de kerk een stuk drukker dan normaal. Een aantal kerkgangers was speciaal voor de burgemeester gekomen. Zijn vroegere buurvrouw bijvoorbeeld. Ze is blij dat hij weer even in de buurt is. "Ja, ik mis hem wel. Het is een sociale man." Ook vaste kerkgangers zijn blij om Verhulst weer te zien. "Je ziet ook meteen dat er dan meer mensen in de kerk zitten."

Verhulst vindt het zelf ook fijn om terug te zijn. "Ik zie meteen weer wat bekende gezichten, dat is leuk. Maar ik mis ook enkele mensen die ik hier had verwacht."

René Verhulst terug in zijn vertrouwde Goes (foto: Omroep Zeeland)

Verhulst is niet onbekend met de preekstoel. Hij ging al eerder voor in de kerk van Wilhelminadorp. Ook in zijn nieuwe gemeente preekt hij af en toe. In de preek stond hij stil bij communicatie. Hij maakte de vergelijking tussen de roeping van Samuel en de discipelen. "Die lieten alles achter zich, omdat God het vroeg." Volgens Verhulst is dat in deze tijden ook actueel. "We horen veel over fake news, waarbij we ook eens vaker zouden moeten kijken wie de bron is. De mensen die in de Bijbel geroepen werden, wisten waar de boodschap vandaan kwam."

Als het aan de kerkgangers ligt, komt Verhulst nog een keertje terug. Zelf sluit hij het niet uit.