GOES mist kansen en verliest

GOES (foto: Omroep Zeeland)

GOES begon sterk aan de wedstrijd en kreeg in het eerste kwartier twee grote kansen, maar stuitte beide keren op de keeper. Eerst werd een kopbal van Daniël Wissel uit de kruising getikt, daarna een inzet van Francis Kabwe Manengela van de lijn gehaald. Kort na deze tweede redding verloor GOES op het middenveld de bal, waarna Groene Ster goed counterde en Cliff Pötgens de thuisploeg op voorsprong zette. GOES ging weer op zoek naar de gelijkmaker, maar trof in de eerste helft enkel nog de paal.



Na rust bleef GOES aandringen, maar Groene Ster hield makkelijk stand. Het vergrootte de voorsprong zelfs, nadat Tawfik een overtreding bestraft zag worden met een penalty. Mick Hellemons faalde niet en zette de 2-0 eindstand op het bord.

Scoreverloop



1-0 Pötgens (16)

2-0 Hellemons (74/pen)



Opstelling GOES

Meulmeester, Klaas van Hecke, Jan-Paul van Hecke, Tawfik, Dekker (Kroon/64), Hollemans, De Winter (Wolff/77), De Vlieger (Van de Woestijne/71), Franse, Kabwe Manengela, Wissel