Nederlaag voor koploper Delta/EMM

Leon Luijsterburg, coach van Delta Sport/EMM (foto: Omroep Zeeland)

Delta Sport/EMM had een slechte dag volgens Luijsterburg (foto). "Het was een terechte nederlaag. Helius had meer focus en was veel scherper. Verdedigend hadden we een slechte dag. We gaven veel te veel ruimte weg."

Leidsche Rijn, dat tweede staat, ging met 25-22 onderuit bij Westlandia en liet de kans liggen om Delta Sport/EMM te passeren op de ranglijst. "Dat is dan een geluk bij een ongeluk", aldus Luijsterburg.

Het is heel spannend in de Hoofdklasse C. De bovenste vier ploegen staan dicht bij elkaar.

Hoofdklasse C mannen

stand 1. Delta Sport/EMM 14-23 2. Leidsche Rijn 13-22 3. WPK/Westlandia 14-21 4. Helius 14-21

Leidsche Rijn speelt komende week een inhaalwedstrijd en kan Delta Sport/EMM passeren op de ranglijst. Volgend weekend staat de topper tussen Leidsche Rijn en Delta Sport/EMM op het programma in Vleuten.

Orion/GSC, de andere Zeeuwse ploeg in de Hoofdklasse C, verloor met 36-29 van Saturnus. Orion/GSC staat op de negende plaats.