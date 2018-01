Onze Club zet BC Vlissingen in de spotlight

BC Vlissingen is ooit ontstaan om op Walcheren continuïteit te brengen in het spelen op een hoog niveau. De twee clubs helemaal samenvoegen is volgens Joziasse geen optie. "Het zijn de twee grootste clubs van Zeeland. Als je die samen laat gaan word je zo ontzettend groot ten opzichte van de anderen. Dat lijkt ons geen goed plan."

Vaste onderdelen

Joziasse is niet de enige die namens BC Vlissingen aan het woord komt in Onze Club. De speluitleg komt deze week van speler Nils Willems. De jeugdspelers Dejae en Senna laten hun skills zien. Clubicoon Nanon Doeland vertelt over haar hoogtepunten en vrijwilliger, speler en trainer Mike de Kraker laat zijn vrijwilligerswerk als jeugdtrainer zien en bereidt presentator Jan-Jaap Corré voor op zijn battle.

Onze Club op televisie

Onze Club wordt elke zondagavond uitgezonden op televisie om 18.10 uur. De uitzending wordt ieder halfuur herhaald. Alle afleveringen zijn op de speciale pagina terug te kijken.