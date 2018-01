Pesten is niet uit te bannen, wel tegen te gaan

Omdat pesten een probleem blijft is er, naast een themaweek in september, op 23 januari ook een 'Landelijke Dag Aandacht voor Pesten bij Mensen met een (licht)Verstandelijke Beperking'. De statistieken zijn niet mis. Verstandelijk beperkte mensen zijn sowieso al meer een doelwit bij pesten, en kinderen en jongeren krijgen het op social media ook meer voor de kiezen dan degenen zonder een verstandelijke handicap.

Pesten in cijfers - Van de vrouwen met een verstandelijk beperking heeft 61% een vorm van seksueel geweld meegemaakt. - Bij mannen met een verstandelijk beperking heeft 23% een vorm van seksueel geweld meegemaakt - Kinderen met een beperking worden twee tot drie keer zo vaak gepest als andere kinderen. - De helft van de kinderen met een beperking is bang voor leeftijdsgenoten. - 82% van kinderen en jonge mensen (7-19 jaar) met een leerstoornis heeft een ervaring met pesten. (Bron: Kennisplein gehandicaptenvenster)

Bij werkbedrijf Orionis werken mensen met en zonder een verstandelijke handicap door elkaar heen. Manager Ingrid van Zimmeren is duidelijk: "Ook bij Orionis komt pesten voor. Jammer, maar het gebeurt." Ze zegt dat door de diversiteit er ook verschillende vormen van pesten voorkomen; de mensen van het werkbedrijf zijn veel directer in hun pestgedrag, terwijl op kantoor het pesten op een meer subtiele manier gebeurt: "Maar allebei komen ze even hard aan."

Maak het alsjeblieft bespreekbaar

Van Zimmeren ziet een taak voor leidinggevenden om pesten te signaleren. Mocht dat niet gebeuren dan heeft de gepeste zelf een aantal mogelijkheden om in actie te komen zonder de pester aan te spreken. De leidinggevende kan ingelicht worden, maar er zijn ook vertrouwenspersonen die ingeschakeld kunnen worden. Belangrijkste is voor Van Zimmeren: "Maak het alsjeblieft bespreekbaar. En zo snel mogelijk, dan blijft het klein en groeit het niet uit tot een niet te nemen horde."

Afdelingschef Rachid houdt de sfeer bij Orionis goed in de gaten (foto: Omroep Zeeland)

Rachid Rahhaly runt een afdeling van het werkbedrijf. Hij let goed op of er gepest wordt: "Het gaat om schelden, of 'grapjes' over kleding of een accent." Als iemand vertelt dat er gepest wordt, gaat Rahhaly eerst apart met de betrokkenen praten, en daarna met z'n drieën. Hij gaat daarbij uit van de regels die Orionis heeft opgesteld in het boekje 'Zo doen wij dat', een handleiding voor omgangsvormen.

Uitdelen van waarschuwingen

Mocht een gesprek niets opleveren en het pesten toch doorgaan, dan kunnen er andere maatregelen genomen worden. Rahhaly houdt dossiers bij waarin waarschuwingen worden opgeschreven en op die manier een pestconflict gevolgd kan worden. Mocht waarschuwen niets uithalen, dan zoekt de afdelingschef het hogerop en kunnen maatregelen getroffen worden.

Jaap van Loenen pakt een container in bij werkbedrijf Orionis (foto: Omroep Zeeland)

Iemand bij Orionis die wel eens gepest wordt, is Jaap van Loenen uit Middelburg. Op de verpakkingsafdeling zeggen ze dan bijvoorbeeld tegen hem dat hij niet mag gaan plassen of pauze mag nemen. En ook al is het bedoeld als een grapje, Jaap vindt het vervelend. Hij zegt terecht te kunnen bij zijn leidinggevende. Die spreekt de pester of pesters aan en daarna stopt het volgens Jaap.

Het gebeurt overal

Iedereen bij Orionis vindt het een goed idee dat er een aparte landelijke dag is met aandacht voor pesten van mensen met een verstandelijke beperking. De doelgroep is kwetsbaar en de mensen zijn soms niet in staat aan te geven dat ze iets niet prettig vinden en kunnen zich maar moeilijk verdedigen tegen plagen en pesten. Maar aandacht voor pesten in het algemeen mag ook nooit verslappen vindt Rachid Rahhaly: "Het gebeurt immers overal, dat zou niet mogen. We moeten er een keer vanaf."