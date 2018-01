Zeeland wordt wakker: Pesten, Dikke Van Dale en Bitcoins

(foto: Omroep Zeeland)

Pesten van mensen met verstandelijke beperking

Morgen wordt er landelijk aandacht gevraagd voor het pesten van mensen met een verstandelijke beperking. Het is een kwetsbare groep die nogal eens het slachtoffer van pesterijen is en zich maar moeilijk kan verdedigen. Onder meer bij werkbedrijf Orionis in Vlissingen zal er volop aandacht voor zijn.

Woordenboek (foto: Omroep Zeeland)

'Bløf' in de Dikke Van Dale

De uitdrukking 'harder dan ik hebben kan' uit het gelijknamige lied van BLØF wordt vrijwel zeker opgenomen in de nieuwe editie van de Dikke Van Dale. Dat heeft hoofdredacteur van het woordenboek , Ton den Boon, gezegd in het Radio 5-programma Volgspot.

Het Sint Jacobscafé in Vlissingen accepteert bitcoins als betaalmiddel (foto: Omroep Zeeland)

Bitcoins in Vlissingen

In een Vlissings café kan worden betaald met bitcoins, de digitale munt waarover zoveel is te doen. Dat doet tot nu toe niemand, maar uitbater Koen Tesselaar ziet er toch toekomst in.

Weer in Wilhelminapolder (foto: Arjan van Lomwel)

Het weer

Vandaag begint tamelijk grijs met nog vrij veel bewolking. Maar het is wel droog. In de loop van de ochtend vallen de eerste gaatjes waarschijnlijk in de bewolking. Vanmiddag kan de zon iets vaker tevoorschijn komen. Bij een matige en aan zee soms vrij krachtige west- tot noordwestenwind wordt het maximaal 9 of 10 graden.