Politie achtervolgt inbrekers

De melding van een inbraak in Middelburg kwam rond 22.15 uur toen een alerte melder de inbrekers zag en het kenteken van hun auto noteerde. Een surveillerende politieauto spotte de vluchtauto vervolgens op de A58 in de buurt van Goes. Na een achtervolging door meerdere politievoertuigen uit Goes en Middelburg, werd het voertuig op de Oude Rijksweg in Kapelle klemgereden.

De politie reed de vluchtauto op de Oude Rijksweg in Kapelle klem. (foto: Politieteam Oosterscheldebekken)

De dieven hadden een paar van de gestolen spullen tijdens de achtervolging uit de auto gegooid. Een politiehond vond ze terug. De drie inzittenden van het voertuig zijn aangehouden en overgebracht naar het cellencomplex in Middelburg. Vandaag gaat de recherche verder met de zaak.