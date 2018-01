Plannen voor kolossaal boek over Zeeland

Matty Verkamman (links) presenteerde in 2017 het boek 'Tholen' dat hij samen met Kees Slager schreef. (foto: Omroep Zeeland)

"Het is de provincie waar ik geboren en getogen ben en waar ik zoveel van hou. Ik ben nu 67 en voordat ik doodga wil ik dit realiseren", vertelt de schrijver. Verkamman zegt dat zijn plan doorgaat als hij van bedrijven en particulieren toezeggingen heeft om in ieder geval 400 stuks af te nemen. Ze krijgen er dan een tafeltje bij om het dure, dikke werk op te leggen. De totale oplage moet uit 1953 exemplaren bestaan.

Verkamman over het boek

"Als alle 1953 boeken verkocht worden, gaat er dus één ton naar het Watersnoodmuseum en één ton naar Film by the Sea. Dat is mijn doel en mijn streven." Verkamman heeft voor deze twee doelen gekozen omdat ze hem nauw aan het hart liggen.

Feyenoord en Tholen

Het kolossale Zeelandboek past in de uitgaves van de laatste jaren van Verkamman. Hij maakte eerder een reusachtig werk over Feyenoord dat een groot succes werd. En in november vorig jaar presenteerde hij samen met Kees Slager Tholen, ook met het formaat van een flinke stoeptegel.

