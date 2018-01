Minderhoud wint sterke bezette Masters of Dressage

Hans Peter Minderhoud (foto: Omroep Zeeland)

De Grand Prix in Nieuw- en Sint Joosland was sterk bezet. Nationale topruiters lieten zich zien op talentvolle paarden, waarmee ze de top willen gaan bestormen. Minderhoud boekte tijdens zijn eerste optreden met Dream Boy in de Grand Prix een nipte overwinning. Hij scoorde 0,13% meer dan Madeleine Witte uit Schijndel met haar paard Wynton. Adelinde Cornelissen uit Nijkerk greep met Zephyr ook maar net naast de zege, maar moest genoegen nemen met de derde plaats.

Masters of Dressage

Grand Prix 1. Hans Peter Minderhoud Oosterbeek (afkomstig uit Westkapelle) 74,82 % 2. Madeleine Witte Schijndel 74,75 % 3. Adelinde Cornelissen Nijkerk 74,57 %

De zege van Minderhoud was niet het enige Zeeuwse succes bij Masters of Dressage. Thamar Zweistra uit Schore won zowel in de klasse Intermediaire I (76% met het paard Erina) als de klasse ZZ-zwaar (71,44% met Hexagons Filamanda) de Kür op muziek. Debbie Offermans uit Arnemuiden was met Avec Espoir de beste in de proef Intermediair I. Zij scoorde 62,94%. Chantal Nijpjes uit Sint-Laurens wist net als Zweistra twee onderdelen te winnen. Op zaterdag won ze met Giorgio N de Z1-klasse (71%) en een dag later was de amazone met Bolero op de sterkste in de Z2-klasse. De combinatie scoorde 75,81%.