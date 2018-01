Pulsvissers: 'Het hele kabinet staat achter ons'

Pulsvisserij heeft hoop gevestigd op minister Schouten (foto: omroep zeeland )

'Meer overeenkomste dan verschillen'

Pim Visser, voorzitter van VisNed, sprak vanmiddag namens de pulsvissers met minister Schouten. Aanleiding was een stemming vorige week in het Europees Parlement. Een grote meerderheid stemde toen voor een totaalverbod van de pulskorvisserij. "Alle partijen waren het erover eens dat het een hele ernstige situatie is. Wij gaan stappen zetten en de minister ook." Afgesproken is dat Visser en zijn organisatie met buitenlandse collega's gaat praten. "België, Denemarken, maar ook met de Fransen, hopen we." Hij zal dan niet alleen praten over de pulskorvisserij, maar ook over onderwerpen als de Brexit en aanlandplicht. "We hebben meer overeenkomsten dan verschillen en daar zullen die gesprekken ook over gaan."

'Niet te filmen'

De voorman van de pulsvissers heeft het nog steeds moeilijk met de beslissing die vorige week is genomen door het Europees Parlement. "Het is niet te filmen. Hoe list en bedrog het winnen van feiten. Nu is het tijd dat de feiten weer voor zich gaan spreken. "De minister zal op haar beurt overal waar dat kan en nodig is praten over de pulsvisserij. Visser: "We begrijpen dat dat soms ook in stilte gaat. Stille diplomatie."

Verder is afgesproken dat de leden van de Stuurgroep Pulsvisserij regelmatig bij elkaar gaan komen. Daarin zitten vissers, ambtenaren van het ministerie en wetenschappers die bij het onderzoek naar pulsvisserij zijn betrokken.

Stroomstootjes

23 Zeeuwse vissers hebben ieder de afgelopen jaren tussen de 300.000 en 500.000 euro geïnvesteerd in pulskorren. Landelijk gaat het om 84 vissers. Bij deze relatief nieuwe manier van vissen worden platvissen met stroomstootjes opgeschrikt en zo het net in gedreven. Daarbij sleept het net minder zwaar over de bodem dan bij de traditionele manier van vissen, wordt er minder brandstof verbruikt en worden er ook minder vissen gevangen die niet gebruikt voor consumptie kunnen worden.

Franse lobby

Vorige week stemde het Europees Parlement, onder druk van Franse lobby, tegen de pulsvisserij. De Franse vissers klagen dat er niks meer te vissen valt in de kustgebieden, mede door de Nederlandse pulsvissers (84 in het totaal). Ook is de Franse milieubeweging er niet van overtuigd dat de methode diervriendelijk is. Op dit moment loopt er nog een wetenschappelijk onderzoek van de Universiteit van Wageningen daarnaar.

Iedereen is er van doordrongen hoe ernstig de situatie is " Pim Visser, woordvoerder namens de pulskorvissers

Pim Visser, voorman namens de pulsvissers, houdt de moed erin:

Cees van Beveren is voorzitter van Producentenorganisatie (PO) Delta Zuid. Hij denkt dat er nog hoop is voor de pulsvissers: "Ik vind dat er nog een sterk lobbyplan moet komen en dat het daar niet te laat voor is."

