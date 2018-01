Pulsvissers hebben hoop gevestigd op Schouten

Pulsvisserij heeft hoop gevestigd op minister Schouten (foto: omroep zeeland )

23 Zeeuwse vissers hebben ieder de afgelopen jaren tussen de 300. 000 en 500.000 euro geïnvesteerd in pulskorren. Bij deze relatief nieuwe manier van vissen worden platvissen met stroomstootjes opgeschrikt en zo het net in gedreven. Daarbij sleept het net minder zwaar over de bodem dan bij de traditionele manier van vissen, wordt er minder brandstof verbruikt en worden er ook minder vissen gevangen die niet gebruikt voor consumptie kunnen worden.

Franse lobby

Vorige week stemde het Europees Parlement, onder druk van Franse lobby, tegen de pulsvisserij. De Franse vissers klagen dat er niks meer te vissen valt in de kustgebieden, mede door de Nederlandse pulsvissers (84 in het totaal). Ook is de Franse milieubeweging er niet van overtuigd dat de methode diervriendelijk is. Op dit moment loopt er nog een wetenschappelijk onderzoek van de Universiteit van Wageningen daarnaar.

"We staan achter, maar het is pas rust"

Pim Visser spreekt vanmiddag namens de pulsvissers met minister Schouten. Hij houdt de moed erin. "We staan met twee-nul achter, maar het is pas rust." Volgens hem is het nu tijd om gezamenlijk op te trekken. "De vissers, minister, de non-gouvernementele organisaties en de wetenschap, samen moeten we nog sterker hetzelfde verhaal gaan vertellen." Visser denkt dat er nog het één en ander te halen valt bij bijvoorbeeld de Europese Raad van Ministers en de Europese Commissie.

Doel van het gesprek vanmiddag is volgens hem dan ook goede afspraken te make met Schouten. "Wat gaat zij doen, wat wij. En wat samen." Visser heeft het nog steeds moeilijk met de beslissing die vorige week is genomen door het Europees Parlement. "Het is niet te filmen. Hoe list en bedrog het winnen van feiten. Nu is het tijd dat de feiten weer voor zich gaan spreken. "

Pim Visser, voorman namens de pulsvissers, houdt de moed erin:

Cees van Beveren is voorzitter van Producentenorganisatie (PO) Delta Zuid. Hij denkt dat er nog hoop is voor de pulsvissers: "Ik vind dat er nog een sterk lobbyplan moet komen en dat het daar niet te laat voor is."

Minister Schouten, en ook verantwoordelijk provinciebestuurder Jo-Annes de Bat, hebben vorig week al gezegd hun pijlen te gaan richten op de Europese Raad van Ministers en de Europese Commissie.

