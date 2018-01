Deze dijk is een megaklus voor het waterschap

De dijk bij Hansweert voldoet aan de oude waterwet. Dat betekent dat de dijk een storm aankan die eens in de 4000 jaar voorkomt. In de nieuwe waterwet wordt op een andere manier naar de veiligheid van een dijk gekeken. Dan wordt gekeken naar de mogelijke gevolgen bij een dijkdoorbraak.

De dijk moet nog veiliger

Robbert-Jan Lenselink is technisch manager bij het waterschap en legt uit dat de polder van Hansweert een soort kom is met aan de ene kant het Kanaal door Zuid-Beveland en de andere kant de Westerschelde. Als een dijk doorbreekt loopt de kom razendsnel vol met water. Daarom moet de dijk hier verstevigd worden. Lenselink: "Hier moet de normering omhoog, de dijk moet nog veiliger worden dan hij nu is."

Het dorp ligt vlak achter de dijk en er is maar weinig bewegingsruimte. Alex de Smet van het waterschap: "We hebben te maken met de natuurbelangen, de bedrijfsbelangen en de belangen van de burger die aan de landzijde zit." Er zijn plekken in het dorp waar de huizen praktisch tegen de dijk staan en waar aan de andere kant van de dijk ook meteen het water begint.

Naar binnen of naar buiten

Om de dijk te verhogen zijn er maar een paar opties. Lenselink: "Je kan naar buiten toe of naar binnen, maar we moeten een stukje omhoog. Hoeveel omhoog dat weten we nog niet precies. Als de dijk hoger wordt, dan wordt hij ook wat breder." Die breedte kan het waterschap zoeken in de richting van het water, of van het land. Ook een damwand behoort tot de mogelijkheden.

Het waterschap heeft het definitieve plan nog niet klaar en wil daar begin februari op twee bewonersavonden met inwoners over spreken. De Smet: "We hopen dat de mensen met wensen en ideeën komen. We kunnen het niet alleen, dat doen we samen met de omgeving." De informatieavonden zijn op 1 februari in Schore en op 8 februari in Hansweert.