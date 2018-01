Twee + drie = vijf excellente scholen in Zeeland

Calvijn College in Krabbendijke (foto: website Calvijn College )

Het is voor de scholen een landelijke erkenning en wordt beschouwd als compliment voor leraren, de schoolleiding, de leerlingen, de ouders en het bestuur.

In totaal kregen maandag 49 scholen te horen dat ze de komende drie jaar het predicaat Excellente School mogen dragen. Het predicaat telt voor drie jaar.

In 2012 heeft de toenmalige minister van Onderwijs het predicaat Excellente School in het leven geroepen. Scholen moeten zich zelf hiervoor aanmelden. Vervolgens kijkt een onafhankelijke jury of de school het predicaat daadwerkelijk kan krijgen. Het belangrijkste doel van excellente scholen is om de onderwijskwaliteit in Nederland te verbeteren door kwaliteit zichtbaar te maken en over te dragen.

Zeeland telde al drie excellente scholen: het Calvijn College in Goes voor de havo-afdeling en voor de praktijkafdeling (Appelstraat) in Krabbendijke. Ook basisschool De Moolhoek in Kapelle heeft het predicaat in bezit.

Lees ook: