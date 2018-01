Bandcoaching in Zeeland voortaan onder één noemer

PopAanZee en Popsport Zeeland gaan verder onder één naam: PopAanZee. De nieuwe editie start in maart en biedt twee trajecten aan: de PopAanZee Academy voor muzikanten van 12 tot 20 jaar en PopAanZee Gold voor gevorderde muzikanten. Het wordt georganiseerd door de ZB| Planbureau en Bibliotheek van Zeeland in samenwerking met de Zeeuwse Poppodia.

Met workshops maken professionals uit het land de deelnemers aan de PopAanZee Academy wegwijs op het gebied van performance, songwriting en zangtechniek. Daarnaast is er aandacht voor de zakelijke kant van het muzikantenbestaan. Het blijft onderdeel van het landelijke project PopSport.

PopAanZee Gold is de nieuwe naam voor het jaarlijkse bandcoachingstraject dat tien jaar geleden startte. Het is bedoeld voor Zeeuwse bands en muzikanten die de sprong naar nationale bekendheid willen wagen. Hiervoor zijn professionele coaches beschikbaar uit de Nederlandse muziekindustrie. Deelnemende acts verzorgen een eigen clubshow en krijgen de kans op festivals op te treden, waaronder Concert at SEA en het Zeeland Nazomerfestival.

Masterclasses

Naast bandcoachingstrajecten organiseert PopAanZee vier masterclasses in samenwerking met de poppodia en diverse festivals die toegankelijk zijn voor iedereen die muziek maakt. Aanmelden voor beide trajecten kan tot 28 februari 2018.

Aan de afgelopen tien edities van het bandcoachingstraject hebben meer dan 30 Zeeuwse acts deelgenomen, onder wie Eva Auad, Gork A27, De Hobbyisten, Marsha, Geert & The Chiefs en PEER. Het leverde een schat aan ervaring op, maar tot nu toe is een echte landelijke doorbraak uitgebleven. Ook zijn een aantal deelnemende bands inmiddels ter ziele.

In de kijker

Bands die het coachingstraject hebben doorlopen en zich op dit moment het meest landelijk in de kijker spelen zijn PEER, Moeders Mooiste (met Geert van Oorschot ex-Geert & The Chiefs) en The Royal Engineers (met René Geelhoed, ex-Vota Fonzie). Vorig jaar werden metalband The Circle Remains, The Brightt en rapper Qube gecoacht.