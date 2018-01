Loodsboot flink beschadigd na aanvaring voor de kust van Westkapelle

De aanvaring vond plaats rond 4.15 uur, in de nacht van zaterdag op zondag. De Pollux lag bij het loodsstation Steenbank, twaalf mijl van de kust van Westkapelle vandaan, waar loodsen van schepen wisselen. De Nord Taurus, een onder Panamese vlag varende bulkcarrier, kwam vanuit Gent met bestemming Moermansk (Rusland).

Toen de Nord Taurus de Pollux links wilde passeren, ging het mis en voer de Nord Taurus tegen de Pollux aan. De 81 meter lange loodsboot liep daardoor flinke schade op. Aan bakboordzijde zit een grote deuk en ook het stuurhuis raakte beschadigd.

Ook het stuurhuis van de Pollux raakte beschadigd door de aanvaring. (foto: Hans Goor)

Twee lichtgewonden

Twee bemanningsleden van de Pollux lagen op het moment van de aanvaring te slapen en vielen door de klap uit hun bedden. Ze liepen kneuzingen en schrammen op. De Pollux gaat naar de scheepswerf voor reparatie. Bastiaan Bijvank van het Loodswezen verwacht dat de reparatie zeker twee maanden in beslag neemt. "Gelukkig hebben we reservecapaciteit in de vorm van een reservevaartuig, dus de Pollux hoeft niet halsoverkop gerepareerd te worden."

De Nord Taurus is na de aanvaring gecontroleerd en kon in de loop van de dag haar reis hervatten.