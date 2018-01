Zierikzeese kinderboerderij opnieuw de beste inzamelaar

Inzamelen van gebruikte elektrische apparaten bij de kinderboerderij (foto: WeCycle)

Met 4175 ingezamelde apparaten steekt De Punt met kop en schouders boven de rest uit. De nummer twee, kinderboerderij De Boerenzwaluw in Hoofddorp, heeft met 2.775 apparaten beduidend minder ingezameld, gevolgd door De Dierenhof in Ridderkerk met 2.475 en Daalhoeve in Maastricht met 2.025 ingezamelde apparaten.

Inzamelwedstrijd

De jaarlijkse inzamelwedstrijd is een initiatief van recycle-organisatie WeCycle. Alle deelnemers krijgen 250 euro voor de deelname en De Punt krijgt nog eens 250 euro extra omdat ze het meeste hebben verzameld.

In heel Nederland is het aantal afgedankte kleine elektrische apparaten dat Wecycle in 2017 via kinderboerderijen heeft ingezameld met 18 procent gestegen, naar 50.000 apparaten. Er werken 170 kinderboerderijen aan mee, verspreid over het hele land. Wecycle is in 317 gemeenten actief. Alle ingeleverde apparaten worden door Wecycle omgezet in nieuwe grondstoffen.

