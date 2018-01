Zeeuwse rijtjeswoning is snelst hersteld van crisis

Zeeuwse huizenmarkt boven het niveau van voor de crisis (foto: OZ)

Ten opzichte van het dieptepunt van de crisis - dat was in 2013 - is de markt voor tussenwoningen meer dan verdubbeld, namelijk gegroeid met 111 procent. Maar ook andere woningtypes zoals de hoekwoningen van de rijtjeswoningen en de vrijstaande woningen lieten groeicijfers van iets meer dan tachtig procent zien.

De appartementen en de twee-onder-een-kappers bleven met een toename van 70 procent hierbij iets achter. Maar in vergelijking met 2007, dus vlak voor de crisis, deden alle woningtypes het in 2017 beter.

Grafiek

In de grafiek de ontwikkeling in Zeeland per woningtype. Ga met de muis over de lijnen om de details te zien.

Boven Jan

Ook qua prijzen is de Zeeuwse woningmarkt weer helemaal boven Jan. De gemiddelde verkoopprijs bijvoorbeeld is afgelopen jaar ruim boven de 210.000 euro gekomen (zie onderstaande grafiek) terwijl die in 2007 nog op 203.000 stond en in 2008, vlak voor het inzakken van de markt, nog op 206.000 euro.

Het verschil met de prijzen op de markt in Nederland als geheel wordt wel steeds groter. Buiten Zeeland stijgen de prijzen sneller. Op het dieptepunt van de crisis waren huizen buiten onze provincie gemiddeld 30.000 euro duurder, inmiddels zijn ze 50.000 euro duurder.