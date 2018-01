Moeten in Hansweert weer huizen wijken voor de dijk?

Huizen in Hansweert tegen de dijk (foto: Omroep Zeeland)

De dijk bij Hansweert wordt tussen 2020 en 2023 aangepakt omdat de dijk niet meer aan de nieuwe waterwet voldoet. Het wordt een grote en complexe klus omdat Hansweert dicht tegen de dijk aanligt.



Hansweert heeft een haat-liefdeverhouding met de dijk. Aan de ene kant kan het dorp tussen de Westerschelde en het Kanaal door Zuid-Beveland niet bestaan zonder de bescherming van de waterkering, aan de andere kant hebben straten en huizen in het verleden al het veld moeten ruimen voor de verbreding en verhoging van de dijk. Op de foto hieronder is te zien hoe Hansweert er vroeger uitzag. Alles tussen de dijk en de blauwe lijn is inmiddels verdwenen.

Alles onder de blauwe lijn heeft in Hansweert in het verleden plaats gemaakt voor de dijk (foto: Omroep Zeeland)

De herinneringen aan die gedwongen verhuizingen komen nu weer boven bij de mensen die al lang in het dorp wonen. Joey Smet komt uit Hansweert en is actief in de gemeenteraad voor Leefbaar Reimerswaal. Zijn ouders en grootouders hebben al meerdere keren moeten verhuizen voor de versteviging van de dijk. "Mijn vader is geboren in de Kanaalstraat, toen verhuisd naar oost, terug naar west. Die heeft al zo veel verhuizingen meegemaakt, daar schiet weer van alles te binnen", legt Smet uit.

Het begint te leven

Volgens Kees Verburg, die ook in Hansweert woont en namens de PvdA in de Reimerswaalse raad zit, begint de op handen zijnde dijkversterking te leven in het dorp. "Zeker nu de informatieavond is aangekondigd merk je dat er wat vragen worden gesteld", volgens Verburg.

In het verleden was het zo van 'we gaan wat doen en je pakt je biezen maar'." Joey Smet, bewoner Hansweert en raadslid

Op 1 en 7 februari zijn er informatieavonden voor de inwoners van Schore en Hansweert. Daar wordt de inwoners gevraagd naar hun ideeën rond de dijkwerkzaamheden. "Ik vind het goed dat dat gebeurt", reageert Kees Verburg. "De mening van de bewoners is dat de werkzaamheden zo veel mogelijk aan de buitenkant van de dijk moeten plaatsvinden, maar dat gaat niet altijd. Dat zal toch wel wat pijn gaan doen bij sommige mensen."

Bewoners wordt om input gevraagd

Ook Smet is blij dat de bewoners om input wordt gevraagd: "In het verleden was het zo van 'we gaan wat doen en je pakt je biezen maar'. We hopen in dit geval dat de woningen aan deze kant van de dijk het dit keer bespaard blijft." Zowel Smet als Verburg gaan naar de informatieavonden en gaan het ook in hun rol als raadslid volgen.

