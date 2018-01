Trainer Dennis Plantinga langer bij Swift

Dennis Plantinga blijft tot de zomer van 2020 trainer van Swift (foto: Orange Pictures)

Ook de andere trainer van het eerste team van Swift, Mathijs Pagé, blijft langer aan de club verbonden. Swift staat als promovendus op de derde plaats in de Overgangsklasse D van het zaalkorfbal, met slechts één punt achterstand op de koplopers SDO en GKV. De Middelburgse formatie is dan ook nog kansrijk voor promotie naar de hoofdklasse. Plantinga wil er voor gaan. "We hebben de ambitie uitgesproken om de volgende stap op de korfballadder te willen zetten en daar gaan we de komende periode met elkaar keihard aan werken", zegt hij op de website van Swift.