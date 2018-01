Gedwongen opname voor steekpartij in Vlissingen

Omgeving steekpartij is afgezet (foto: HV Zeeland)

De rechtbank volgt met dit oordeel het advies van de psychiatrische deskundigen, die de Vlissinger hebben beoordeeld als volledig ontoerekeningsvatbaar op het moment van de steekpartij. De 28-jarige man verkeerde ten tijde van het incident in een stresstoestand en had veel speed gebruikt.

Psychoses en hallucinaties

Daaraan ging een geschiedenis van mentale problemen en drugsgebruik vooraf. Hij heeft onder meer last van psychoses en hallucinaties. Daarnaast is hij mentaal zwakbegaafd.

In het verleden heeft hij onder meer wiet, hash, XTC en speed gebruikt. Bovendien was de dosis van zijn medicatie tegen psychoses onlangs veranderd en nam hij die medicijnen niet structureel in.

Boos

Hij was al een tijdlang boos op het slachtoffer, de nieuwe vriend van zijn ex-vriendin, omdat hij het idee had dat het slachtoffer zijn ex slecht behandelde. Hij was met zijn hond aan het wandelen en wilde net sigaretten gaan kopen bij het tankstation aan de President Rooseveltlaan toen hij onderweg op de Bloemenlaan het slachtoffer tegenkwam.

Steekpartij in de Bloemenlaan in Vlissingen (foto: Jacqueline Strobos)

Zelf verklaarde de Vlissinger dat hij zich niets herinnert van de steekpartij zelf. Hij herinnert zich nog dat hij op het slachtoffer afstapte om hem te confronteren met het vermeende wangedrag richting zijn ex-vriendin, maar daarna had hij naar eigen zeggen een black-out.

Klaplong

Volgens getuigen lachte het slachtoffer de 28-jarige Vlissinger uit, waarna die een zakmes pakte en hem in zijn borst stak. Het slachtoffer liep daarbij een klaplong op. De gewonde 32-jarige Vlissinger rende weg en werd door zijn aanvaller achtervolgd.

Steekpartij in Bloemenlaan in Vlissingen (foto: Omroep Zeeland)

Even later werd de 28-jarige Vlissinger aangehouden bij het tankstation, waar hij sigaretten kocht. Zelf verklaart hij dat hij pas daar weer tot zijn zinnen kwam. "Ik landde pas weer bij het tankstation", verklaarde hij. Een van de agenten die hem heeft ingerekend verklaarde dat hij glazig uit zijn ogen keek en een afwezige en gelaten uitstraling had.

Poging tot doodslag

De rechtbank acht de 28-jarige Vlissinger schuldig aan poging tot doodslag, omdat hij bewust de confrontatie aanging met het slachtoffer. Bovendien nam hij volgens de rechter door hem in zijn borst te steken het risico dat het slachtoffer daardoor zou komen te overlijden.

Het slachtoffer verklaarde in de rechtbank dat hij aan de aanval psychische klachten heeft overgehouden in de vorm van een ernstig trauma. De rechter noemt het neersteken van het slachtoffer daarom een 'zeer ernstig feit'.

Gedwongen opname

De advocaat van de Vlissinger wilde dat hij op vrijwillige basis psychiatrische hulp zou zoeken, maar de rechter vond de kans op herhaling te groot. Dit gecombineerd met zijn drugsgebruik het feit dat hij zijn medicatie niet regelmatig inneemt, was voor de rechter genoeg reden om hem een jaar gedwongen opname in een psychiatrische inrichting op te leggen.

Daarnaast moet de 28-jarige Vlissinger het slachtoffer een schadevergoeding betalen van 2.349 euro voor de geleden materiële en immateriële schade.

